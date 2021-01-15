В федеральном и региональном оперативных штабах предоставили данные по заболеваемости коронавирусом за последние сутки.Оказалось, что зараза побила очередной рекорд. За сутки заразились 395 человек – шестое место среди худших регионов России. До этого максимальное число заболевших было 394. Всего коронавирусом за все время эпидемии в нашем регионе заразились 52 064 человека.Однако на этот раз вызывает оптимизм и цифра по выздоровевшим. Коронавирус победили 477 человек. И здесь Воронежская область – на шестом месте уже среди лучших регионов России. Всего от этой опасной болезни излечился уже 46 601 наш земляк.Напомним, на заседании оперативного штаба губернатор Александр Гусев поручил подчиненным подумать об эффективности нынешних мер борьбы с коронавирусом в регионе. Там приняли решение разрешить с 18 января очную работу кружков и секций дополнительного образования.