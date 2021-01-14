Директора Липовского дома-интерната для престарелых и инвалидов оштрафовали за выявленные в учреждении случаи коронавируса, сообщили в пресс-службе Бобровского суда.По данным санврачей, в интернате плохо соблюдались коронавирусные требования Роспотребнадзора. В частности, сотрудники два раза не заполнили журнал учета температуры, в помещении для мытья посуды в столовой отсутствовала инструкция по применению и приготовлению дезинфицирующих средств, в палатах и туалетах не было антисептиков, а в журнале учета времени работы бактерицидных ламп отсутствовали дата ввода в эксплуатацию и количество часов работы оборудования.Суд оштрафовал руководителя интерната на 7,5 тысяч рублей.Напомним, еще одну вспышку коронавируса санитарные врачи обнаружили в интернате для престарелых и инвалидов в Калачеевско районе, там заболели 105 человек.