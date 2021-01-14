Борисоглебский райсуд оштрафовал мужчину за побег из ковидного отделения.Пациент попал в больницу 4 сентября. За две с половиной недели, проведенных в медучреждении, ему стало значительно лучше: у него пришла к норме температура, сатурация достигла 96%. Из-за этого мужчина решил, что дальше не стоит продолжать лечение. И 21 сентября пациент ушел из больницы, несмотря на то, что врачи предупредили его об ответственности за нарушение коронавирусных требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Борисоглебского райсуда.23 декабря за нарушение требований санитарных врачей мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.