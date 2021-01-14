Департамент здравоохранения Воронежской области дал пояснения по вопросам вакцинации от ковида. Напомним, поскольку в регион поступила очередная партия «Спутник V», уже можно записаться на прививку всем желающим – пока в поликлиниках по месту жительства. И перед прививкой необходимо проконсультироваться у терапевта на предмет противопоказаний!- В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом. Обязательно с измерением температуры тела, в случае, если температура тела превышает 37 градусов С, вакцинацию не проводят, - отметили в облздраве и озвучили список противопоказаний.К ним относятся: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию в этом случае можно сделать через 3-4 недели после выздоровления или ремиссии), при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Не делают прививки также беременным и молодым мамочкам период вскармливания, а также детям до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).Противопоказания для введения второго компонента вакцины: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов С и др.) на введение первого компонента вакцины.С осторожностью можно вводить вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функций эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.Людям старше 60 лет прививка разрешена.В первую очередь будут делать прививки тем, кто в группе риска: медики, преподаватели, соцработники, военные, работники ЖКХ, транспорта и сферы услуг, люди с хроническими заболеваниями (в том числе, бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), волонтеры, госслужащие, призывники. В 2021 году планируется привить 60% граждан, относящихся к группам риска - это около 700 тысяч жителей Воронежской области.В Воронежской области вакцину от COVID-19 будут делать в 49 прививочных кабинетах