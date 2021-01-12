Санитарные врачи сообщили о резком снижении числа ОРВИ в первую полную неделю нового 2021 года. С 4 по 10 января к врачам обратились 7119 больных. Это на 35,6 процентов меньше, чем за неделю с 28 декабря по 3 января. Детей до 14 лет среди них – 2633. Ранее, в не «ковидные» годы тенденция была прямо противоположная. Тогда чаще всего ОРВИ заболевали именно дети. Теперь же 63 процента заразившихся – взрослые и подростки от 15 лет и старше.Не исключено, что снижение заболеваний связано с новогодними каникулами. Однако ситуация с коронавирусом не позволяет выводить такую однозначную закономерность: там число заразившихся стабильно держится в районе отметки чуть больше 390 за сутки.Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что вирусов гриппа в Воронежской области этой зимой пока не обнаружили. Что радует: наложение этой известной, но от этого не менее опасной болезни на эпидемию коронавируса, потенциально может еще больше осложнить и без того, мягко говоря, непростую ситуацию.