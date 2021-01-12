Воронежские полицейские задержали 48-летнего рецидивиста, пытавшегося вытащить из тайника 25 свертков с героином. Злоумышленник оказался жителем Липецкой области. Впоследствии он намеревался распространить дрянь на территории своего региона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 12 января.В данный момент мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».Его «накрыли» в лесополосе в Центральном районе. По версии следствия, там он пытался достать из тайника крупную партию героина. Сбыть товар планировал у себя на родине в Липецкой области. В момент, когда он пытался достать из тайника 25 свертков, его задержали оперативники УНК областного главка. Общая масса изъятого героина составила около 70 граммов.Задержанный признался в преступлении. И рассказал, что впервые к тюремному сроку был приговорен еще в 1989 году за имущественное преступление. Потом он не имел никогда постоянного места работы, главным источником его дохода стало распространение наркотиков.