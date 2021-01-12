Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего Сергея Викторовича Борцова. Он не выходит на связь с родными с 10 января. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье» 11 января.Последний раз его видели в поселке Орловка Хохольского района. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, темные штаны и кроссовки. Из головного убора – серая шапка.Особые приметы – носит усы, худощавого телосложения. Его рост – 165 сантиметров.Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам – 8-960-131-97-08, 112 или 02.