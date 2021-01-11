Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении банды из трех человек: мужчин 33 и 34 лет и 34-летней женщины.По версии следствия, с октября 2019-го по январь 2020 года двое бандитов несколько раз врывались в дом 70-летнего пенсионера в Коминтерновском районе и насильно увозили его на квартиру одного из них. Там пожилого человека держали взаперти. За ним присматривала 34-летняя женщина. Следователи уверены, что она была в курсе преступных планов двух своих приятелей. Ей поставили задачу – не допустить, чтобы пенсионер убежал.Пожилого человека избиениями и угрозами заставили продать его двухкомнатную квартиру. Полученные за жилье два миллиона рублей бандиты у старика забрали. К тому же у него выпытали сведения о его банковских счетах. С них преступники сняли еще 121 тысячу рублей – пенсионер вынужден был подписать нотариальную доверенность на имя 33-летнего вымогателя.Мужчину спасла его племянница, заявившая в полицию о похищении ее дяди. В итоге сотрудники регионального ГУ МВД и подключившиеся к ним работники регионального Следственного комитета 20 января задержали банду. Всех троих отправили под арест. Теперь они будут отвечать перед судом по трем статьям УК, карающим за похищение человека группой лиц из корыстных побуждений, вымогательство с применением насилия в целях получения имущества в крупном размере, а также за незаконное проникновение в жилище. Можно предположить, что сроки преступная троица получит немалые.