Синоптики проанализировали погоду начала января и пришли к выводу, что первая декада была не только аномально теплой (что испортило воронежцам новогодние каникулы), но и чрезмерно влажной.Если обычно за первые 10 дней января выпадает 11 мм осадков, то в этом году их оказалось 18. Это 160% от нормы!Самым богатым на осадки было 8 января, когда небо то лепило мокрым снегом, то лило дождем.Подпортил настроение и гололед: отложения льда составили от 1 до 4 мм. А в связи с адвекцией теплого и влажного воздуха часто наблюдалась дымка, а то и плотный туман.Из-за дождей и оттепели снег просел, его слой за декаду сократился с 14 см до 10. Но это нормально для января, уверяют синоптики.