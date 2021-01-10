До 5 февраля воронежцы смогут увидеть идеальных женщин. Три десятка скульптур и рельефов, созданных во время самоизоляции, показал на выставке «Ты солнце глаз моих, звезда моя живая, ты лучезарный серафим» воронежский художник Сергей Горшков.Работы традиционно сделаны из дерева. Кроме того, «портреты» муз, вошедшие в цикл «Идеальные женщины», художник украсил полудрагоценными камнями и уральскими самоцветами (кораллами, агатами, малахитом, горным хрусталем), а также бронзой.Выставка в галерее «Х.Л.А.М.» продлится до 5 февраля.