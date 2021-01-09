В исправительной колонии №1 города Семилуки Воронежской области заключенные необычно отпраздновали Рождество. В этот день они провели шахматный турнир. Об этом сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказания региона.Соревнования проводились по олимпийской системе на призы начальника исправительного учреждения. В турнире приняли участие 32 осужденных. Был и главный судья. Им стал директор филиала «Школы №1» Александр Ракитин.Организаторы поделились, что мероприятие прошло в дружеской обстановке. В конце турнира определили тройку призеров. Они и были награждены призами.Также, в канун Нового года в колонии состоялся конкурс стенной печати. Лучшей была признана стенгазета осужденных отряда №11.