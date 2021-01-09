Новогодние праздники заканчиваются, с начала новой недели начинаются рабочие будни. Но это не повод не посещать культурные объекты нашего края. Администрация Воронежского заповедника утвердила график работы в 2021 году.Воронежцы смогут посетить центральную усадьбу и экскурсионные объекты.С 12 января они заработают в следующем режиме:К примеру, Музей природы, Бобровый городок, экотропа «Черепахинская» будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00.А Музей пожаров со среды по воскресенье. Экскурсии в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.Администрация заповедника также напомнила, что все посетители заповедника должны быть в масках при нахождении в помещениях. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.