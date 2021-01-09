Прокуратура взяла на контроль вопрос с расселением жильцов бывшего общежития по улице Железнодорожная в Верхней Хаве Воронежской области. Здание, в котором живут люди, находится в плачевном состоянии. Надзорный орган подал в суд на администрацию Верхнехавского сельского поселения. Об этом рассказали активисты ОНФ 8 января.Из коммунальных благ здесь только электричество. Центрального отопления и водопровода нет. Бывшее общежитие стало бесхозным после того, как предприятие, на балансе которого оно значилось, обанкротилось. Это было еще в 2007 году. Прокуратура требует от муниципалитета признать его аварийным и поспособствовать расселению людей.По словам общественников, прокурорская проверка подтвердила, что администрация Верхнехавского сельского поселения еще 13 лет назад обязана была поставить бесхозное здание на учет, но до сих пор этого не произошло. Прокурор района подал иск в суд, в котором требует обязать муниципалитет взять барак на баланс.Сейчас здание представляет опасность для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Стены трещат по швам, штукатурка обваливается, крыша течет, нет окон. В таких жутких условиях продолжают ютится четыре семьи. Остальные жильцы барака перебрались к родственникам или на арендованные квартиры.