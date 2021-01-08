В Россоши Воронежской области 7 января по вине нетерпеливого водителя «Волги» едва не произошла трагедия. Нарушитель на железнодорожном переезде проигнорировал запрещающий сигнал светофора и попытался проскочить грузовым поездом. Однако это ему не удалось: локомотив протаранил заднюю часть легковушки, развернув ее.Лишь по счастливой случайности водитель смог выровнять автомобиль, и его не затянуло под состав.По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. Однако наказания за грубое нарушение правил дорожного движения виновнику ДТП не избежать: все происшедшее записал видеорегистратор очевидца аварии.