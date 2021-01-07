Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Воронежской области просят помочь в поиске 51-летнего Дмитрия Павленко. Со 2 декабря 2020 года местонахождение Дмитрия Олеговича неизвестно. Он живет в селе Залужное Лискинского района.Рост мужчины - примерно 185 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Особая примета - шрам на левом веке. В день исчезновения Дмитрий Павленко был одет в черную куртку и серые брюки. С собой у него была спортивная сумка.Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба - позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России.