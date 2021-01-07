Перед Новым годом, 28 декабря, Центральный районный суд оштрафовал сразу пятерых воронежцев, оказавшихся без медицинских масок в здании железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Речь идет о нарушении ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.Без средств индивидуальной защиты органов дыхания мужчин заставали в общественном месте со 2 по 9 декабря. Как правило, во временной промежуток от 8:10 до 8:30. Каждого из воронежцев в итоге оштрафовали на 1000 рублей. Деньги они должны перечислить в Юго-Восточное ЛУ МВД России на транспорте. Примечательно, что только один из пяти мужчин пришел в итоге на судебное заседание.