Новоусманский районный суд оштрафовал местную жительницу на 7,5 тысячи рублей за то, что та не прошла текст на коронавирус, вернувшись с отдыха в Турции. Заседание состоялось 29 декабря 2020 года.18 сентября женщина вернулась в Россию из Турции на самолете. Она должна была заполнить на Едином портале госуслуг специальные анкеты для прилетающих из-за границы и в течение трех дней со дня прибытия разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID -19. Однако ничего этого туристка не сделала. А это уже административное нарушение - ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.Во время судебного заседания жительница Новой Усмани признала свою вину и пояснила, что 23 сентября умерла ее тетя, поэтому она не успела пройти тест на коронавирус. Женщина просила суд уменьшить размер штрафа. Судья, как сообщается в протоколе, учел обстоятельства административного правонарушения.