«Как вы полагаете наступающий 2021 год будет для россиян в целом лучше, хуже или таким же, как уходящий» - с таким вопросом к воронежцам обратились специалисты института общественного мнения «Квалитас».Оказалось, что 38% горожан надеются на улучшение ситуации. В то же время четверть опрошенных (25%) уверены, что ожидать стоит еще более трудного года.Примечательно, что воронежцы с хорошим материальным положением чаще пророчат стране улучшение ситуации (44%). Тогда как большинство граждан, находящихся на черте бедности, не верят, что что-то может изменить в позитивную сторону и прогнозируют очередные ухудшения (52%).Примерно треть опрошенных (31%) считают, что для России 2021 год не будет отличаться от 2020-го.Примечательно, что когда речь заходит не о глобальных материях, а о личном счастье, уже больше воронежцев настроены позитивно: уже 54% верят, что наступивший год для них будет лучше ушедшего. И только 14% ожидают худшего для себя. В то же время (26%) не ждут вообще каких-то перемен.Ранее мы рассказывали, как воронежцы оценили прошедший 2020 год.