На 98 году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Воронежа Сергей Некраш. Об этом сообщили в мэрии.Сергей Валерьевич защищал Воронеж от фашистских захватчиков. А после войны активно участвовал в восстановлении города.Глава города Вадим Кстенин отметил, что Сергей Валерьевич Некраш был примером стойкости, чести, самоотверженности и доброты. До последних дней он помогал воспитывать молодых людей и школьников.Мэр выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.