3 января у входа в здание Бобровского районного суда, расположенного на улице 3-го Интернационала, мужчина неожиданно упал и начал прерывисто дышать. Кожа на его лице стала неестественного цвета, а тело начало сотрясать судорогой. У мужчины произошел приступ эпилепсии.Местного жителя, которому стало плохо, заметили инспекторы ДПС по Бобровскому району Александр Глухов и Александр Воробьев. Инспекторы вызвали на бригаду скорой медицинской помощи и оказали доврачебную помощь, чтобы не допустить асфиксии.Александр Глухов положил мужчину на бок и повернул его лицо вниз, чтобы язык не запал и не перекрыл дыхание. Спустя некоторое время житель Боброва начал приходить в себя.Прибывшие на место медики после осмотра решили госпитализировать пациента в медучреждение для дальнейшего лечения.