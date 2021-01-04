По факту смерти 15-летнего ученика средней школы № 4 Острогожска после урока физкультуры возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщают в региональном СУ СКР, назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка участникам инцидента.Отметим, что 1 часть этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы - до двух лет, либо принудительные работы - до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Напомним, 15-летний парень потерял сознание 1 декабря. Педагоги вызвали 9-класснику скорую помощь, но спасти его не удалось. Острогожская межрайонная прокуратура организовала проверку законодательства об образовании, об охране здоровья несовершеннолетних в средней школы № 4 Острогожска.Стало известно, что опытная фельдшерская бригада оказала мальчику первую медицинскую помощь. Бригада прибыла на вызов через 3 минуты.