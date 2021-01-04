Подавляющее большинство воронежцев (81%) уверены, что 2020 год был хуже предыдущего для России. Такие данные приводит институт общественного мнения «Квалитас». Впрочем, вряд ли этот результат можно назвать непредсказуемым. Только 4% респондентов считают, что прошедший год для нашей страны был в чем-то лучше 2019-го. Еще 13% не заметили каких-либо изменений.Немного иначе воронежцы отвечали, когда их попросили оценить итоги года не в целом, а исключительно для них лично. В это случае, конечно, тоже преобладают негативные оценки, но уже в меньшей степени. 61% воронежцев считают, что 2020 год стал неудачным для них.Всего лишь 12% горожан сказали, что прошедшие 12 месяцев были для них лучше, чем предыдущие. Об улучшении своего положения чаще говорили молодые люди (20%), а также предприниматели (32%).Еще 26% респондентов не заметили каких-либо глобальных изменений. Остальные затруднились с ответом.Примечательно, что в начале 2020 года горожане высказывали свои надежды социологам. Тогда 49% верили, что для них лично этот год сложится лучше, чем 2019-ый.