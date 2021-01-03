В Эртиле под Воронежем по улицам на Новый год ездила настоящая сказочная печка с Емелей. Такими праздничными фотографиями поделились местные жители в группе «Мой и твой Воронеж» ВКонтакте.Люди стали делиться мнениями об этом необычном экспонате в комментариях и гадать: откуда же он взялся, и кто его автор.Создатель этой печки-машины (сделана на базе обычной «копейки») – основатель местной этнодеревушки Владимир Брежнев. Она – один из экспонатов его музея под открытым небом. Он создал на окраине Эртиля целую деревеньку, где можно зайти в каждую избушку, посмотреть, как жили ранее наши предки в 17-19 веке и даже искупаться в бане «по-черному».Поэтому, наверное, на печке, как на любой машине, есть номер. Только он в этом случае соответствует духу времени – д 17-18 ВВ. А еще уникальное транспортное средство оборудовано старинной утварью – глиняными горшками, ухватом. Может и «подымить» от приспособленной печки-буржуйки. Современное авто в ней выдают фары – чтобы видимость создавать в темное время суток.