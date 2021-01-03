ЧП случилось в микрорайоне Шилово в Воронеже сегодня ночью, 3 января. Вылетел с дороги и опрокинулся «Хендай Элантра». Сообщение на пульт дежурного поступило 04:50.Как сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области, двери автомобиля после аварии заело. Так, что 35-летний водитель не смог самостоятельно их открыть. К месту ДТП выехал расчет ПСЧ-28. Спасатели помогли деблокировать двери. По оперативной информации, пострадавших – водителя легковушки и его 28-летнюю пассажирку увезли в больницу.Главное управление МЧС России по Воронежской области напоминает воронежцам о соблюдении правил на дорогах, особенно в зимнее время. В случае беды иди форс-мажорной ситуации звоните по номерам вызова экстренных служб – «112» или «101».