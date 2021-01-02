Известный воронежский писатель Эдуард Пашнев, последнее время живший в американском мегаполисе Сан-Франциско, ранним утром 1 января умер от коронавируса. Об этом сообщил на странице в Фейсбуке самарский писатель Вячеслав Смирнов.Смирнов в своем посте ссылается на сообщение жены писателя Наталья Кирпотиной. Она рассказала, что Эдуард Иванович в последнее время болел тяжелой формой коронавируса, был подключен к аппарату ИВЛ и находился в состоянии медикаментозной комы. Из нее писатель так и не вышел. Ему было 87 лет.В Воронеже у писателя остались квартира, большие библиотека и архив.Справка \\"КП\\"Эдуард Пашнев родился 15 августа 1933 году в Воронеже. В 1950 году окончил ремесленное училище. Отслужил в армии. Затем стал работать на заводе фрезеровщиком. Потом два года работал в драмтеатре - грузчиком и рабочим сцены.С 1959 по 1964 году Эдуард Пашнев учился в Литературном институте. Потом стал писателем.Эдуард Пашнев - автор более 30 книг, самые известные из них - «Хромой пес», «Девочка и олень», «Дневник человека с деревянной саблей», а также 13 пьес. По его сценарию поставлены два фильма - «Поле перейти» (о школе) и «Певучая Россия» о Митрофане Пятницком.В 1973 году Эдуард Пашнев написал пьесу для театра, посвященную трагическим событиям в Чили. За нее Эдуарду Ивановичу в 1974 году присвоили звание лауреата Государственной премии РСФСР.