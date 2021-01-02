Перед Новым годом в Калачеевском районном суде вынесли решение по делу инспектора ДТП по Воробьевскому району.В апреле 2019 года этот полицейский вместе с напарником дежурил в селе Воробьевка. Стражи порядка получили информацию, что на одной из улиц села замечен 42-летний мужчина, ехавший на мопеде в пьяном виде. Гаишники поехали туда и вскоре заметили нарушителя правил.Тогда-то инспектор без предупреждающего сигнала выехал на «встречку», чтобы остановить пьяного водителя. По словам гаишника, он на что-то отвлекся и в итоге сбил мопед. Мужчина, управлявший им, получил тяжелые травмы.В суде учли, что ранее инспектор судим не был, то, что у него есть маленькие дети. К тому же сбитый 42-летний мужчина нарушил сразу несколько пунктов правил. До этого он был неоднократно судим и от него можно было ждать все, что угодно. К тому же гаишник после того, как сбил мопед, сразу подбежал к его водителю и стал оказывать ему первую помощь.В итоге инспектор ГИБДД получил год ограничения свободы. На практике это чаще всего означает обязанность регулярно ходить отмечаться в полиции, не выезжать за пределы района и не выходить из дома в поздние часы.