Очень странные маневры \\"Жигулей\\" в одном из воронежских дворов в первый день нового года сняли на видео. И выложили его в паблик \\"Типичный Воронеж\\". На нем классическая отечественная машина нарезает круги по двору, то есть, фактически делает своего рода автомобильный \\"бег на месте\\". Смутно напоминает это новогоднюю езду Ипполита из \\"Иронии судьбы\\". Вот только расстроенного жениха Наденьки занесло, потому и закружило. А водитель \\"Жигулей\\" явно ездил с каким-то умыслом. В одном из комментариев такую манеру вождения назвали дрифтом на сверхмалой скорости.Впрочем, такие забавы безобидны в отличие от развлечений любителей \\"понтов\\", довольно часто нарезающих \\"восьмерки\\" по ночным дорогам Воронежа. Они губят разметку, но главное - провоцируют возможные ДТП.