Воронежская область одной из первых, еще в 2018 году, перешла на уникальную информационную систему учета недвижимости – ФГИС ЕГРН. Остальные регионы вливались в программу поэтапно в течение трех лет. Когда все данные оказались собраны воедино, процесс регистрации недвижимости упростился и сократился вдвое.- Старый подход приводил к дублированию сведений, отсутствию единства учетно-регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, - рассказали в управлении Росреестра по Воронежской области. - Ранее для регистрации, например, жилого дома владелец должен был сделать 8 «шагов», дважды получать документы и ожидать завершения каждой из процедур до 10 дней.Теперь сроки по Воронежской области: 3 рабочих дня на регистрацию ограничений (обременений) в электронном виде, 2 дня - по «льготной ипотеке».Например, срок госрегистрации прав на основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов составляет всего три рабочих дня, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной форме один рабочий день.Кстати, при регистрации договора долевого участия в строительстве, заключенного с привлечением счетов Эскроу, срок регистрации сделки составляет один рабочий день.