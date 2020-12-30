В воронежском управлении Росреестра рассказали, что, несмотря на эпидемию, жители региона активно занимались оформлением недвижимости. По данным ведомства, за 11 месяцев уходящего года государственные регистраторы провели порядка 600 тысяч учетно-регистрационных действий. Это на 9,2% больше, чем в 2019 году.Более 500 тысяч действий связаны с куплей-продажей недвижимости и последующей регистрацией прав. Причем более 250 тысяч (53%) – в электронном виде.В 2020 году поступило на 28 тысяч больше заявлений о постановке на кадастровый учет -50 тысяч. А заявлений на единую процедуры кадастрового учета и регистрацию прав – 12096.