Неприятные приключения ожидали пассажиров авиарейса, отправлявшегося во вторник, 29 декабря, из Санкт-Петербурга в 15.20 в Белгород, где он должен был приземлиться в 17.20. Однако из-за непогоды (в частности, сильного тумана) он покружил над этим городом Черноземья и в итоге вынужден был сесть в соседнем Воронеже в 19.43.Затем лайнер сделал второй заход на Белгород. Но ничего хорошего из этого не вышло, погода не изменилась. Видео этой безуспешной попытки разметили в сообществе Belgorod Spotters Team «ВКонтакте».В итоге самолет вынужден был вернуться в Пулково. Там он в итоге и приземлился около полуночи - погодные условия тоже долго не давали возможности безопасно достичь земли.Легче было для пассажиров в Воронеже сесть на попутки и доехать до Белгорода. Но, как говорится, задним умом все крепки. Главное, что это авиационное ЧП обошлось без пострадавших.