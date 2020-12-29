Добрые волшебники из полиции поздравили с Новым годом ребятишек, лечащихся в Воронежской областной детской клинической больнице № 2. В их числе мальчики и девочки, попавшие в уходящем году в аварии.А подарки им собирали их ровесники - юные инспектора движения, как их называют инспектора ГИБДД, юидовцы. Ребята учатся смолоду не только соблюдать правила и следить за порядком на дорогах, но и человеческим качествам - способности сопереживать боли других людей и дарить им радость.Собранные юными активистами более 150 подарков, а также письма-обращения с пожеланиями удачи и здоровья в Новом году полицейские, выступившие в роли новогодних волшебников, передали врачам. А медработники обрадуют ими детей. Чтобы у них тоже был настоящий праздник!