Сотрудники прокуратуры обвиняют в двух крупных аферах 62-летнего бывшего главы села Колодезное и его 32-летнего сына, являвшегося депутатом в Каширском районе. Их, по данным надзорного ведомства, родственники совершили, когда еще были, как говорится, при делах.По версии следствия, в 2016 году бывший глава села решил продать земельный участок площадью 99,5 тысяч квадратных метров, находящийся в муниципальной собственности. Он привлек внимание чиновника, так как располагался недалеко от города Нововоронежа, что увеличивало его коммерческую привлекательность. Для этого глава села продал участок доверенному лицу, а тот - тому самому 32-летнему сыну-депутату. После того, как все выплыло наружу, Арбитражный суд признал обе сделки недействительными.А в 2018 году глава села с сыном-депутатом решили похитить еще один земельный участок и расположенное на нем здание для занятий спортом. Для этого они подделали решение Совета народных депутатов села Колодезное, куда внесли пункт о продаже этих объектов недвижимости подконтрольной фирме ООО «Фоварит» (с русским языком, похоже, у них были проблемы). Для уменьшения выкупной цены они предоставили в организацию, делавшую оценку объектов недвижимости, недостоверные документы. В итоге рыночная стоимость продаваемого здания и земельного участка была занижена более чем на 6 миллионов рублей. После подписания договора купли-продажи документы направили в регистрационный орган. Однако правоохранительные органы и эту сделку приостановили.В итоге отец с сыном, занимавшие видное место в служебной иерархии Каширского района, теперь будут отвечать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ \\"Покушение на мошенничество в особо крупном размере\\". Кроме того, бывшему главе села предъявили обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ \\"Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления\\". Решение по обоим этим делам будут принимать в Каширском районном суде.