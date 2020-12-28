В региональном управлении по охране объектов культурного наследия выдали разрешение на реставрацию одного из красивейших зданий центра Воронежа: дома № № 11/13 по улице Кости Стрелюка. В его архитектурном решении специалисты отмечают уникальные для Воронежа мотивы западноевропейского и русского средневекового зодчества.Запланированы работы по воссозданию утраченных элементов декора фасада, мансардного этажа, а также приведение в порядок крыши, дверей и окон (причем собираются не только навести красоту на современные, но и \\"раскроют\\" исторические дверные и оконные проемы). Кроме того, проведут гидроизоляцию наружных стен и фундамента и обустроят водосток.Реставрацию проведет воронежское ООО \\"Стройгрупп\\".Справка \\"КП\\"Здание построено в 1878-1883 году году на участке, пожертвованном купцом Клочковым. Оно состоит из двух частей - северной и южной (той самой, с красивым фасадом). Автор проекта неизвестен. Деньги на строительство давали купцы Клочковы, дворянка Шеле и родная сестра поэта Алексея Кольцова купчиха Андронова.Дом сначала сдавался под дешевые квартиры, а потом в пристройке, сделанной в 1883 году (той самой красивой южной части), расположилась швейная мастерская. Она открылась в марте 1884 года. Мастерская было одновременно и приютом для бедных девушек (в основном сирот) от 12 до 17 лет. Там они жили, учились грамоте и овладевали премудростями ведения домашнего хозяйства. Затем их отправляли в частные дома в качестве прислуги.В 1942-43 годах здание пострадало от бомбежек и артобстрелов, в 1950-е годы было приспособлено под служебные помещения, склад и магазин военторга. В 1968 году на нем установлена мемориальная доска с текстом: «улица названа именем воронежского комсомольца отважного партизана- разведчика Стрелюка К.Ф. Погиб в Карпатах в 1943 г.».В \\"нулевые\\" годы XXI века часть помещений первого этажа приспособлена под офисные помещения, которые занимали разные организации: в 2000-е годы - фонд «Региональная политика», в 2007 – 2010 годах – суд Центрального района Воронежа. Сейчас дом находится в частной собственности. Видимо, после реставрации в нем также расположатся офисы.