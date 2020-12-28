В год 75-летия Великой Победы редакция «Комсомольской правды» при поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова объявила конкурс детского рисунка «Я рисую Победу». Нам поступило 126 работ из разных уголков Воронежской области. 28 декабря авторы лучших картин получили грамоты и памятные подарки.В категории до 12 лет победителями стали:- 1-е место «Вперед к Победе» Михаил Писарев, 6 лет, Борисоглебский городской округ;- 2-е место «С Днем Победы» Иван Симонцев, 7 лет, Каширский район;- 3-е место Кирилл Пошвин, 7 лет, Воронеж.В категории от 12 до 17 лет:- 1-е место «У войны не женское лицо» Кристина Корнева, 17 лет, Каширский район- 2-е место «Война глазами ребенка» Виктория Якунина, 13 лет, Воронеж- 3-е место «Весна Победы» Виктория Бородина, 12 лет, Каширский район.Специальный приз также получил автор рисунка, ставшего заставкой конкурса. Это работа «9 мая - Великая победа» 8-летнего Данила Ермакова из Каменно-Верховки Каширского района.- Конкурс «Я рисую Победу» - важное дело. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Кто-то погиб, кто-то был ранен.. В то время советские люди, в том числе совсем маленькие, продемонстрировали небывалый героизм. Благодаря нашей Победе жизнь во всем мире стала лучше и свободнее, - подчеркнул Сергей Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной думы. Он вручил детям или их представителям подарки.Напомним, что юные художники из Воронежской области могут принять участие во втором этапе конкурса: присылайте ваши рисунки в электронном виде на адрес svetlana.kolesnikova@phkp.ru до 20 февраля 2021 года. Работы будут выставлены на нашем сайте, победителями станут авторы произведений, собравших наибольшее число «лайков». Работы финалистов конкурса будут выставлены в Государственной Думе. Авторы, конечно же, получат подарки!