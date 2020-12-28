За прошедшую неделю в Воронежской области представители составили 346 протоколов об административных нарушениях антикоронавирусных ограничений. Такие данные 28 декабря приводит региональный оперативный штаб.Материалы на людей, не желающих носить маски в публичных местах, переданы в суд. По ряду из них даже вынесли решения: 78 дел закончились штрафами на общую сумму 231 тысяча рублей, 94 - предупреждениями в адрес нарушителей.По данным оперативного штаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки, к 28 декабря COVID-19 заболели еще 387 жителей региона.