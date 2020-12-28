Сотрудники прокуратуры Воронежа разоблачили присвоение очень крупной суммы денег одним из конкурсных управляющих.В надзорном ведомстве выяснили, что в октябре 2015 года была открыта процедура банкротства в отношении ООО «Алмаз». С 2017 по 2019 годы по распоряжению конкурсного управляющего со счета этой организации сняли более 40 миллионов рублей. Их направили якобы на ликвидацию долгов по зарплате и выплатам социального характера.На самом деле не только этих долгов не было, но и вообще, по налоговой отчетности, какие-либо работники в штате общества не состояли. Таким образом, управляющий, игнорируя интересы кредиторов, по данным прокуратуры, попросту присвоил эти деньги.Материалы проверки направили в региональную полицию. Сделали это для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей).Работники прокуратуры Воронежа также направили в адрес союза профессиональных арбитражных управляющих представление об устранении нарушений закона о банкротстве.