Депутат Государственной Думы от Воронежской области, член Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Андрей Марков 29 декабря станет гостем студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж 97.7 FM).Прямой эфир начнется в 13:03 и продлится до 13.45. В это время задать вопрос чиновнику можно по номеру: 261-11-56.Также сообщение для Андрея Маркова можно заранее оставить в комментариях к этой заметке, отправить на редакционную почту - kp.vrn@phkp.ru, написать в нашу группу во «ВКонтакте».