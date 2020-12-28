В половине первого ночи 28 декабря в Железнодорожном районе на Ленинском проспекте загорелась припаркованный у торгового центра \\"Максимир\\" автомобиль «Опель Зафира». Два отделения пожарной части срочно выехали на место ЧП - 8 спасателей и две единицы техники. В 0.34 они справились с огнем, но от машины осталась лишь груда обугленного металла. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадавших нет.Причины возгорания автомобиля установят эксперты. Очевидцы сообщают, что в иномарке замкнуло печку.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".