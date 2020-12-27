В воскресенье, 27 декабря, военная полиция перекрыла улицу Студенческая недалеко от Центрального стадиона профсобзрв с двух сторон. Причину этого пояснили в Западном военном округе.Оказалось, что шли учения. Воронежские военные успешно отразили атаку условных \\"диверсантов\\" на штаб гвардейской смешанной авиационной дивизии Ленинградской армии ВВС и ПВО.По легенде, террористы подорвали КПП и прорвались во двор здания штаба дивизии. Там им встретили огнем дежурные подразделения. Они вызвали оперативную группу антитеррора. Эти серьезные ребята часть противников \\"уничтожили\\", а остальных задержали. Делали это под прикрытием бронеавтомобиля КамАЗ-4320. Задерживали \\"диверсантов\\" военные полицейские в специальной защитной одежде.Всего в учениях участвовали более сотни военных.