Сотрудники прокуратуры Хохольского района отправили в суд уголовное дело в отношении сожителя матери трех маленьких детей.По данным следствия, с декабря 2019 года мужчина переехал к своей любовнице. Одного из ее детей, восьмилетнего мальчика, он возненавидел. Мерзавец не раз избивал ребенку, обзывал его и всячески морально унижал.Теперь «героя», справившегося с маленьким мальчиком, будут судить по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Сожителю многодетной матери грозит до семи лет лишения свободы.