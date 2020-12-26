С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го медорганизации Воронежской области будут работать без выходных. Стационары будут оказывать экстренную помощь круглосуточно в обычном режиме. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.Неотложную стоматологическую помощь взрослые жители Воронежа смогут получить в стоматологической поликлинике №4, дети – в детской стоматологической поликлинике №2. Рабочие дни: 2, 4, 5, 8, 9 января. 31 декабря, а также 1, 3, 6, 7, 10 января – по графику субботнего дня. Жители районов области смогут срочно полечить зубы в стоматкабинетах районных больниц.График работы поликлиник в праздничные дни: 2, 4, 5, 8, 9 января – полноценные рабочие дни, а 31 декабря, 1, 3, 6, 7, 10 января – по графику субботнего дня.- Лекарственные средства для лечения новой коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях будут доставляться специалистами поликлиник в текущем режиме по графику, - подчеркнули в облздраве.Оперативный дежурный департамента здравоохранения будет работать на базе областного центра медицины катастроф с 9:00 до 18:00 ежедневно - к нему можно обратиться по вопросам оказания медицинской помощи по телефонам 257-97-75, 257-97-94.В 72 медицинских организациях для разъяснений и консультативной помощи гражданам в новогодние праздники также будут работать специальные телефонные линии. Узнать номера телефонов и подробнее ознакомиться с графиками конкретным учреждения можно на официальном сайте департамента здравоохранения Воронежской области.