На днях в Рамонском районе Воронежской области полицейские остановили автомобиль «Хендай Солярис». За рулем был 37-летний житель Липецкой области. А в салоне на пассажирском сидении - 27-летний парень с признаками наркотического опьянения.Полицейские решили осмотреть дорожную сумку пассажира: там они нашли полиэтиленовый пакет. Как позже установили эксперты-криминалисты, в пакете лежало около 240 граммов марихуаны.- Пассажира полицейские доставили в медучреждение для освидетельствования, по результатам которого медики обнаружили содержание каннабиноидов в организме задержанного. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...».