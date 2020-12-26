25 декабря примерно в 21.10 в Панинском районе столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21113» и большегруз «Вольво». ДТП случилось на 278 километре автодороги «Круск-Саратов».За рулем отечественной машины был 50-летний житель Борисоглебска. Он ехал со стороны Воронежа в направлении Анны. Мужчина выехал на встречную полосу, но не успел вернуться на свою сторону и врезался в фуру. Грузовиком управлял 34-летний житель Саратовской области.- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных повреждений скончался на месте ДТП. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.Всего в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 159 ДТП, из них в областном центре - 122, на федеральных трассах - 4, в районах области - 33. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек, 1 человек погиб.