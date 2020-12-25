На днях в салонах воронежских автобусов, работающих на маршруте №54, появились трогательные письма, адресованные горожанам «ПАЗиком». В них автобус, который долгие годы работал на многих городских маршрутах, прощается с пассажирами.- В течение многих лет я ежедневно сопровождал вас в пути на работу, в гости, по делам. Был свидетелем ваших улыбок и грусти. Наблюдал, как вы растете, учитесь, обретаете семьи. Однако пришла пора прощаться, ухожу на заслуженный отдых.В ближайшее время в связи с реорганизацией системы пассажирских перевозок, автобусы этой марки уберут с маршрутов, заменив их современными автобусами «Вектор Некст».И хотя горожане часто ругали «ПАЗы» за узкие двери и тесноватый салон, но это прощальное письмо растрогало многих пассажиров. В своих комментариях под новостью в соцсети \\"Вконтакте\\" они даже предлагали оставить несколько старых автобусов на рейсе, в качестве «памятников». Но, конечно, в шутку.