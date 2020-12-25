Движение по дороге от улицы Минская до улицы Землячки запустили сегодня, 25 декабря, в 10 утра. Автомобилисты микрорайона «Электроника» уже опробовали новый участок. В будущем он станет альтернативным при строительстве Остужевской развязки. Об этом рассказали в горадминистрации.Протяженность участка 992 метра. Пока движение машин производится по временной схеме. Чуть позже планируется установка и подключение светофора. Это произойдет до конца января 2021 года. Пока же с улицы Минской разрешен только поворот направо на улицу Землячки, где можно развернуться возле АЗС и выехать на Ленинский проспект.Здесь уже выполнены работы по переносу коммуникаций, устройству земляного полотна, дорожного покрытия. Есть наружное освещение и знаки.Разметку пока на дороге нанести не могут из-за погодных условий – для этого придется подождать до весны.