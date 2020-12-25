В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили данные о заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.На утро 25 декабря стало известно еще о 391 зараженном этой болезнью жителе Воронежской области - седьмое место среди худших по этому показателю регионов России. Всего за сутки коронавирус за время эпидемии подхватили 43 894 наших земляка.По данным федерального штаба, за прошедшие сутки умерли от COVID-19 21 житель Воронежской области (и это четвертое место по России). У регионального данные, как правило, другие - чаще в сторону ухудшения, но бывает, что и улучшения. К призыву первого заместителя председателя облправительства Владимира Попова к местному управлению Роспотребнадзора синхронизировать цифры с федеральными пока прислушиваться не спешат.А вот что касается выздоровевших, цифры у обоих штабов одинаковые. За последние сутки коронавирус победили 386 жителей Воронежской области. По этому показателю наш регион занимает 14 место в России. Всего выздоровевших от COVID-19 в Воронежской области стало 42 181.