Новое красочное световое шоу на телебашне воронежцы увидят 26 декабря. В этот день исполнится 62 года с начала регулярного телевизионного вещания в областном центре. Об этом рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ» 25 декабря.Все желающие смогут полюбоваться оригинальной иллюминацией и сделать фото в вечернее время в течение шести часов. Включат подсветку в 17:00. Она будет радовать воронежцев и гостей города до 23:00.Организаторы приоткрыли завесу тайны, какими красками засияет в этот раз телебашня. Известно, что праздничная архитектурно-художественная подсветка будет идти по совершенно новому сценарию. Иллюминацию наполнят яркими красками и динамическими образами. Кстати, некоторые из видеороликов новые и ранее не демонстрировались.Регулярное телевизионное вещание в Воронеже началось 26 декабря 1958 года. Тогда в городе был построен телецентр. Он состоял из студийных и аппаратных зданий, в довершении всего над ним возвышалась 180-тиметровая телевизионная башня.Сейчас филиал РТРС «Воронежский ОРТПЦ» обеспечивает 20-ю бесплатными цифровыми эфирными телеканалами 99,21% населения региона.