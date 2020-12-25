ЧП произошло в Эртиле. Соседи услышали жуткие крики, доносящиеся из квартиры дома на улице Сахарников. Они и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 41-летнего мужчины с пробитой головой. Об этом рассказали в областном главке 25 декабря.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По их версии, поздним вечером 23 декабря 35-летний местный житель позвал к себе знакомого и распивал с ним спиртное. Приятель оказался неряшливым человеком – мусорил, курил прямо в квартире. Из-за этого хозяин рассвирепел и решил его приучить к порядку газовым ключом, поскольку на слова тот не реагировал.Подозреваемый в убийстве был задержан правоохранителями на месте преступления. Предварительные выводы были сделаны судебно-медицинской экспертизой. Смерть потерпевшего наступила в результате перелома костей свода и основания черепа.В данный момент хозяин квартиры находится под стражей. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.