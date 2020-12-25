Погодные условия все чаще дают о себе знать. На дорогах Воронежской области участились аварийные случаи. Так, накануне, примерно в 9:05 на втором километре автодороги «Воронеж-Луганск – с. Репьевка» в Острогожском районе в кювет вылетела машина.Как рассказали в ГУ МВД по региону, за рулем «Ниссан Альмера» находилась в этот момент 54-летняя жительница Белгородской области. По предварительным данным, она нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, поэтому машина съехала в кювет и опрокинулась.В результате ДТП пострадала и сама водитель, и ее пассажир – 54-летний житель Белгородской области. Как пояснили в главке, они получили телесные повреждения. К счастью, травмы оказались не тяжелыми, и они после оказания медицинской помощи были отпущены.По факту полицейские проводят проверку.Всего за стуки в Воронежской области зарегистрировано 130 ДТП. Из них в областном центре произошло 94 аварии, на федеральных трассах – 6, а в районах области – 30. В 12 случаях травмы различной степени тяжести получили 16 человек.