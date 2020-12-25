Воронежские метеорологи рассказали о погоде не только на ближайшие дни, но и на новогоднюю ночь. Спешим успокоить: ненастье, которое нам пророчат на вечер 25 декабря и на все сутки 26-го, скоро прекратится.- Сейчас погоду определяет мощный циклон, пришедший на смену антициклону, вытесненному на восток, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Он, кстати, господствует не только над нашей областью, но и над всей европейской частью России. Сегодня во второй половине дня ожидаем метель. А днем 26 декабря температура поднимется выше нуля, и будет идти уже не снег, а дождь. Такая противная погода продлится недолго. Уже 27 декабря снова похолодает, и пойдет легкий снег. И вся следующая неделя ожидается морозная.- А какой будет новогодняя ночь?- Вполне подходящей для такого праздника. Мороз от -5 до -7 градусов. Осадки маловероятны. А днем 1 января прогнозируем -3 градуса.И о погоде на ближайшие дни более подробно.В ночь на субботу, 26 декабря, будет сильный снег при -5 градусах. Днем южный ветер сменится на западный. Потеплеет до +2. Ну и как уже сообщали выше, снег будет переходить в дождь.Ночью в воскресенье, 27 декабря, синоптики обещают -4 градуса и легкий снег. Он не прекратится и днем, при этом потеплеет до -1.В ночь на понедельник, 28 декабря, снова подует южный ветер. Снег прекратится, но тучи по-прежнему будут закрывать луну. И будет достаточно холодно - до -8. Днем на смену южному придет юго-восточный ветер, потеплеет до -4, из-за туч будет появляться солнце.Ночью во вторник, 29 декабря, метеорологи прогнозируют -7 градусов при пасмурной погоде. Днем потеплеет до -2, солнце будет временами пробиваться сквозь облака.